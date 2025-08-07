Тракторист подорвался на мине в Курской области
Трактор подорвался на мине в посёлке Селекционный Льговского района Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, в результате инцидента пострадал 37-летний тракторист, получивший осколочное ранение правого плеча.
«В приграничных районах всё ещё крайне много неразорвавшихся боеприпасов. Пожалуйста, будьте внимательными», - написал он.
Ранее Хинштейн заявил, что на мине ВСУ в селе Коровяковка Глушковского района на мине подорвался 57-летний мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
