Внезапная смерть Навального: от трагедии до обвинений
Дмитрий Песков кивает на медиков, у Ксении Собчак «нет слов», а Мария Захарова «саморазоблачает» Запад...
Главной новостью пятницы стала смерть в колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов – прим. НСН), которую официально подтвердили в ФСИН.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о смерти Навального. СМИ называют причиной его гибели оторвавшийся тромб, а правозащитники настаивают на расследовании.
СМЕРТЬ: ТРОМБ, ПРОГУЛКА И ШИЗО
Новость о смерти Навального появилась в 14:19 мск на официальном сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, после чего ее подхватили СМИ, а сам сайт «обрушился».
«16 февраля в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», - отмечалось в релизе.
В ведомстве сообщили, что Навального пытались реанимировать, однако это не получилось и врачи констатировали его смерть.
На случившееся уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался журналистам, что президенту «доложено» о трагедии.
«Президенту доложено. ФСИН сейчас принимает те шаги, которые нужно принимать в такой ситуации по тем правилам, которые существуют. Больше мне нечего сказать», - сказал Песков.
При этом он отметил, что не знает причин смерти оппозиционера.
«Я не знаю. Это должны медики как-то выяснять», - заявил он журналистам.
Официальной информации о причинах гибели Навального пока нет. Источники ряда изданий утверждают, что ее причиной стал «оторвавшийся тромб». При этом буквально на днях СМИ сообщали, что оппозиционера в 27-й раз отправили в ШИЗО.
Родственники Навального пока не подтвердили информацию о его гибели, а адвокат Леонид Соловьев сообщил, что «адвокат у Алексея был в среду, все тогда было нормально». Эти высказывания приводит РБК.
ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ: ЖЕСТЬ ИЛИ ТРАГЕДИЯ?
Политики и журналисты выждали паузу, прежде чем комментировать смерть Навального. Самой смелой и быстрой оказалась Ксения Собчак.
«Навальный умер в колонии. Я не понимаю, у меня нет слов, как это вообще можно прочитать», - написала она в Telegram примерно через десять минут после первых сообщений о ЧП.
В начале четвертого на инцидент отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы», - написала она в Telegram.
«Breaking News» о гибели Навального уже взлетела в топы западных СМИ. В их числе CNN, BBC, The New York Times, Guardian, Le Monde и многие другие. Политики из недружественных стран спешат обвинить в случившемся руководство России. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг оказался более сдержан. Он заявил, что все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, после чего Россия будет должна ответить на «серьезные вопросы».
На этом фоне правозащитница и член СПЧ Ева Меркачева призвала провести расследование, допустив, что проблемы со здоровьем у Навального могли возникнуть из-за длительного содержания в ШИЗО.
«Я не думаю, что его кто-то целенаправленно убил. Знаете, что такое ШИЗО? Там нельзя очень долго содержать. Но есть лазейка — после освобождения из ШИЗО в тот же день, можно заключенного отправить в ШИЗО обратно. (…) Там нельзя прилечь, так как нары пристегивают на весь день к стене, фактически целый день приходится стоять. В ШИЗО ни с кем не общаются, полная изоляция, телевизора нет. Это очень тяжело. Нужно полноценное расследование. Это жесть. Предположу, что нахождение в ШИЗО подорвало здоровье Навального», - сказала она в интервью NEWS.ru.
Со своей стороны, активист-общественник Виталий Бородин, узнавший новость о смерти Навального в ходе пресс-конференции НСН, заявил, что хоть и негативно относится к оппозиционеру, но случившееся является «трагедией».
Навальный попал в тюрьму в феврале 2021 года. Тогда ему заменили на реальный условный срок наказания по делу о хищении средств «Ив Роше». В августе 2023 года он был осужден на 19 лет лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества. Навальный отбывал наказание в колонии особого режима ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
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