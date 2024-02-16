Внезапная смерть Навального: от трагедии до обвинений

СМЕРТЬ: ТРОМБ, ПРОГУЛКА И ШИЗО

Новость о смерти Навального появилась в 14:19 мск на официальном сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, после чего ее подхватили СМИ, а сам сайт «обрушился».

«16 февраля в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», - отмечалось в релизе.

В ведомстве сообщили, что Навального пытались реанимировать, однако это не получилось и врачи констатировали его смерть.

На случившееся уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался журналистам, что президенту «доложено» о трагедии.

«Президенту доложено. ФСИН сейчас принимает те шаги, которые нужно принимать в такой ситуации по тем правилам, которые существуют. Больше мне нечего сказать», - сказал Песков.

При этом он отметил, что не знает причин смерти оппозиционера.

«Я не знаю. Это должны медики как-то выяснять», - заявил он журналистам.

Официальной информации о причинах гибели Навального пока нет. Источники ряда изданий утверждают, что ее причиной стал «оторвавшийся тромб». При этом буквально на днях СМИ сообщали, что оппозиционера в 27-й раз отправили в ШИЗО.

Родственники Навального пока не подтвердили информацию о его гибели, а адвокат Леонид Соловьев сообщил, что «адвокат у Алексея был в среду, все тогда было нормально». Эти высказывания приводит РБК.