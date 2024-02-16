Песков сообщил, что о смерти Навального доложили из Москвы
Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти оппозиционера Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму Росфинмониторинга) «из Москвы». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале фрагмент диалога с представителем Кремля. Песков также отметил, что ФСИН занимается всеми проверками и по данному вопросу особых поручений не нужно. Он подчеркнул, что причины смерти Алексея Навального должны выяснить медики.
Ранее УФСИН по ЯНАО сообщило о смерти Алексея Навального, который отбывал срок в исправительной колонии №3. В сообщении ведомства говорится, что 16 февраля Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, после чего практически сразу потерял сознание. Медицинские работники констатировали его смерть, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru