Песков сообщил, что о смерти Навального доложили из Москвы

Журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале фрагмент диалога с представителем Кремля. Песков также отметил, что ФСИН занимается всеми проверками и по данному вопросу особых поручений не нужно. Он подчеркнул, что причины смерти Алексея Навального должны выяснить медики.

Ранее УФСИН по ЯНАО сообщило о смерти Алексея Навального, который отбывал срок в исправительной колонии №3. В сообщении ведомства говорится, что 16 февраля Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, после чего практически сразу потерял сознание. Медицинские работники констатировали его смерть, передает «Радиоточка НСН».

