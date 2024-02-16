СМИ назвали возможную причину смерти Навального
Причиной смерти оппозиционного политика Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму) стал оторвавшийся тромб, сообщает RT со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что в исправительную колонию №3, где Навальный отбывал наказание, направлена комиссия ФСИН.
Ранее управление службы по ЯНАО сообщило, что 16 февраля 2024 года после прогулки политик почувствовал себя плохо, после чего практически сразу потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть.
Ранее Московский городской суд признал Навального виновным по уголовному делу о создании экстремистского сообщества и приговорил его к 19 годам колонии особого режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru