Трагедию на Вилючинском объяснили непогодой и неорганизованностью туристов
Восхождение на камчатскую сопку было запрещено несколько месяцев, рассказала НСН региональный представитель Russia Discovery Алена Горохова.
Запрет восхождения на Вилючинскую сопку действовал уже несколько месяцев, его нарушение, скорее всего, и привело к трагедии. Об этом в комментарии НСН заявила региональный представитель Russia Discovery по Камчатке и Дальнему Востоку Алена Горохова. Компания организует туры на Камчатку с восхождением на вулканы.
Прокуратура Камчатского края ранее сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели людей во время восхождения на Вилючинский вулкан. Погибли двое из троих участников похода – мужчина 60 лет и женщина 27 лет. Они сорвались со склона, покрытого камнями и снегом. Туристы не были зарегистрированы в МЧС и отправились на подъём самостоятельно.
«Официально маршрут на Вилючинской сопке был закрыт с 1 июля администрацией природного парка «Вулканы Камчатки». Поэтому, идти туда нельзя было из-за неподобающих условий. Кроме того, на Вилючинский обычно ходят в мае – июне, когда снег еще более-менее мягкий. Сейчас там было очень сильное обледенение. Ребята с альпинистской подготовкой шли с ледорубами, кошками, но это горы, в них может случиться все, что угодно», - отметила собеседница НСН.
Обладатель титула «Снежный барс» альпинист Сергей Ефимов в комментарии НСН также обратил внимание на неподходящий период для восхождения на Вилючинский.
«Поздновато пошли. Там сейчас уже переходный период, а ходить надо либо летом, либо зимой. Сейчас там дожди, снегопады, непогода. Высоты на Камчатке небольшие и там больше пешеходные маршруты, однако на исход похода может повлиять непогода», - пояснил эксперт.
По словам Алёны Гороховой, трагические случаи время от времени происходят на вулканах Камчатки, несмотря на то, что эти сопки не отличаются большой высотой.
«Конечно, случаются трагические происшествия, потому что это горы. Так, три года назад девять человек погибли на Ключевской сопке, пару лет назад сорвался парень, самостоятельный турист, на Авачинском вулкане. Еще несколько лет назад сорвался мужчина на Корякском вулкане, это была организованная группа альпинистов, они проходили официальный маршрут. Каждый раз это трагедия». – заключила Горохова.
Нынешний трагический случай произошел 4 октября. Выжившая туристка позвонила спасателям и попросила о помощи. Спасательная операция длилась около 18 часов. Оказалось, что при восхождении погиб Виктор Вавиленок – опытный альпинист и член Федерации альпинизма России и Камчатской Федерации альпинизма и скалолазания. Он вел двух туристок 27 и 34 лет как гид и сорвался со склона, будучи в связке с одной из них. Туристка скончалась на руках спасателей. Вторую женщину спустили на носилках к медикам и доставили в Елизовскую районную больницу.
Ранее в Госдуме предложили обязать туристов привлекать гидов при восхождении в горы на высоты свыше 4 - 5 тысяч метров. Однако эксперты выступили против. Как рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» учредитель компании «Горный Гид» Сергей Баранов, подобной практики нет почти нигде в мире, при этом опасны могут быть и меньшие вершины.
