«Официально маршрут на Вилючинской сопке был закрыт с 1 июля администрацией природного парка «Вулканы Камчатки». Поэтому, идти туда нельзя было из-за неподобающих условий. Кроме того, на Вилючинский обычно ходят в мае – июне, когда снег еще более-менее мягкий. Сейчас там было очень сильное обледенение. Ребята с альпинистской подготовкой шли с ледорубами, кошками, но это горы, в них может случиться все, что угодно», - отметила собеседница НСН.

Обладатель титула «Снежный барс» альпинист Сергей Ефимов в комментарии НСН также обратил внимание на неподходящий период для восхождения на Вилючинский.

«Поздновато пошли. Там сейчас уже переходный период, а ходить надо либо летом, либо зимой. Сейчас там дожди, снегопады, непогода. Высоты на Камчатке небольшие и там больше пешеходные маршруты, однако на исход похода может повлиять непогода», - пояснил эксперт.

По словам Алёны Гороховой, трагические случаи время от времени происходят на вулканах Камчатки, несмотря на то, что эти сопки не отличаются большой высотой.

«Конечно, случаются трагические происшествия, потому что это горы. Так, три года назад девять человек погибли на Ключевской сопке, пару лет назад сорвался парень, самостоятельный турист, на Авачинском вулкане. Еще несколько лет назад сорвался мужчина на Корякском вулкане, это была организованная группа альпинистов, они проходили официальный маршрут. Каждый раз это трагедия». – заключила Горохова.