Тимати посетил акцию «Летят Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе»
25 марта 202403:01
Российский исполнитель Тимати почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает «РЕН ТВ».
Музыкант посетил акцию «Летят Журавли». Акция получила название в честь одноименной песни Муслима Магомаева.
По словам Тимати, российский народ пытаются расколоть изнутри «для того, чтобы славяне начали проявлять агрессию в отношении других этнических групп».
Артист считает, что целостность России расколоть не удастся никогда и никому.
Ранее к стихийному мемориалу приехали исполнители группы «Пикник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru