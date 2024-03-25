Тимати посетил акцию «Летят Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Российский исполнитель Тимати почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает «РЕН ТВ».

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Музыкант посетил акцию «Летят Журавли». Акция получила название в честь одноименной песни Муслима Магомаева.

По словам Тимати, российский народ пытаются расколоть изнутри «для того, чтобы славяне начали проявлять агрессию в отношении других этнических групп».

Артист считает, что целостность России расколоть не удастся никогда и никому.

Ранее к стихийному мемориалу приехали исполнители группы «Пикник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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