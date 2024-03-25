Исполнители «Пикника» рассказали о первых минутах теракта в «Крокусе»
Исполнители группы «Пикник» приехали к стихийному мемориалу около «Крокус Сити Холла», сообщает «РЕН ТВ».
Музыканты возложили цветы в память о жертвах теракта перед началом концерта артистов 22 марта. По словам бас-гитариста Марата Корчемного, когда все произошло, музыканты одевались в гримерной комнате и проверяли аппаратуру.
Вскоре в коридор, где находились гримерные, вбежал человек, который заявил, что здание захвачено и необходимо забаррикадироваться. Директор группы Юрий Чернышевский указал, что необходимо срочно покинуть концертный зал.
Как заявил лидер группы Эдмунд Шклярский, все члены коллектива пребывают в состоянии глубочайшего шока после случившегося.
Количество пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 182, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru