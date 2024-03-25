Исполнители «Пикника» рассказали о первых минутах теракта в «Крокусе»

Исполнители группы «Пикник» приехали к стихийному мемориалу около «Крокус Сити Холла», сообщает «РЕН ТВ».

Арестован четвертый фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Музыканты возложили цветы в память о жертвах теракта перед началом концерта артистов 22 марта. По словам бас-гитариста Марата Корчемного, когда все произошло, музыканты одевались в гримерной комнате и проверяли аппаратуру.

Вскоре в коридор, где находились гримерные, вбежал человек, который заявил, что здание захвачено и необходимо забаррикадироваться. Директор группы Юрий Чернышевский указал, что необходимо срочно покинуть концертный зал.

Как заявил лидер группы Эдмунд Шклярский, все члены коллектива пребывают в состоянии глубочайшего шока после случившегося.

Количество пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 182, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва
ТЕГИ:ТерактыМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры