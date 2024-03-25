Арестован четвертый фигурант дела о теракте в «Крокусе»

В Москве Басманный суд арестовал четвертого обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова, сообщает РИА Новости.

Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в «Крокусе», признавшего вину

Он будет находиться под стражей до 22 мая.

Файзов — уроженец Таджикистана 2004 года рождения. Он временно не работает, до этого трудился парикмахером в Иваново, там же и был зарегистрирован.

Ранее под стражу отправили еще трех фигурантов дела.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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