Арестован четвертый фигурант дела о теракте в «Крокусе»
25 марта 202402:01
В Москве Басманный суд арестовал четвертого обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова, сообщает РИА Новости.
Он будет находиться под стражей до 22 мая.
Файзов — уроженец Таджикистана 2004 года рождения. Он временно не работает, до этого трудился парикмахером в Иваново, там же и был зарегистрирован.
Ранее под стражу отправили еще трех фигурантов дела.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тимати посетил акцию «Летят Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе»
- Исполнители «Пикника» рассказали о первых минутах теракта в «Крокусе»
- Арестован четвертый фигурант дела о теракте в «Крокусе»
- Shaman возложил цветы к «Крокусу» в память о жертвах теракта
- Арестован третий фигурант дела о теракте в «Крокусе»
- Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в «Крокусе», признавшего вину
- Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мирзоев признал вину
- Следствие требует арестовать фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
- В Госдуме назвали недопустимым воссоздание «Крокуса» на прежнем месте
- Тему «Разговоров о важном» в школах поменяли в связи с терактом в «Крокусе»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru