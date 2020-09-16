«Тесак» в инквизиции
Националист Марцинкевич якобы покончил с собой в СИЗО. Его адвокаты говорят об убийстве
Официальной причиной смерти националиста Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак», найденного мертвым в камере челябинского следственного изолятора, названо самоубийство. 16 сентября тело Тесака нашли в одиночной камере СИЗО, где он ожидал этапирования в Москву для явки с повинной по новому делу. В декабре 2018 года Марцинкевича приговорили к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с педофилией и наркоторговлей. В октябре 2019-го приговор пересмотрели, изменив режим его отбывания со строгого на общий. До этого он был трижды осужден за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах.
Под сомнение поставили версию о суициде адвокаты Тесака. Так, Алексей Михальчик заявил журналистам, что Марцинкевича пытали на протяжении последних трех месяцев. Сам Тесак объяснял это намерением добиться от него признания в убийствах, совершенных в Москве в 90-х. Для этого, со слов адвоката, осужденного помещали в так называемую «пресс-хату». Защитник заявил, что у него есть «очень серьезные сомнения» в том, что Марцинкевич свел счеты с жизнью. Ряд других адвокатов, защищавших Марцинкевича, также усомнились в самоубийстве их подзащитного, называя его волевым человеком, который никогда не высказывал суицидальных намерений.
Содержание предсмертной записки не добавляет ясности случившемуся в челябинском СИЗО. В ней Максим Марцинкевич написал:
«Уважаемая администрация СИЗО! Приношу извинения за доставленные неудобства».
Смерть Тесака и утверждения о том, что его перед этим три месяца пытали, действительно может доставить неудобство Федеральной службе исполнения наказаний, которую последние несколько лет сотрясала череда скандалов, связанных с насилием над заключенными: избиения заключенного в исправительной колонии №1 в Ярославле в 2018-м, избиения и пытки осужденного Ильдара Дадина годом ранее, тогда же - избиение заключенных «в воспитательных целях» надзирателями исправительной колонии №1 в Калмыкии, причем, под видеозапись.
С тех пор в службе даже сменилось руководство. Но пресс-хаты, как выясняется. никуда не делись. С каких времен – ГУЛАГа или еще более ранних - в системе исполнения наказаний сохранилось отношение к осужденным как к «недочеловекам»? И кто в таком случае «недочеловек» в истории с Марцинкевичем - он или пытавшие его инквизиторы?
Обращение отца погибшего заключенного с просьбой возбудить уголовное дело по статье об убийстве передано председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
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