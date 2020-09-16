«Тесак» в инквизиции

Смерть Тесака и утверждения о том, что его перед этим три месяца пытали, действительно может доставить неудобство Федеральной службе исполнения наказаний, которую последние несколько лет сотрясала череда скандалов, связанных с насилием над заключенными: избиения заключенного в исправительной колонии №1 в Ярославле в 2018-м, избиения и пытки осужденного Ильдара Дадина годом ранее, тогда же - избиение заключенных «в воспитательных целях» надзирателями исправительной колонии №1 в Калмыкии, причем, под видеозапись.

С тех пор в службе даже сменилось руководство. Но пресс-хаты, как выясняется. никуда не делись. С каких времен – ГУЛАГа или еще более ранних - в системе исполнения наказаний сохранилось отношение к осужденным как к «недочеловекам»? И кто в таком случае «недочеловек» в истории с Марцинкевичем - он или пытавшие его инквизиторы?

Обращение отца погибшего заключенного с просьбой возбудить уголовное дело по статье об убийстве передано председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

