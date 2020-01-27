Террористы атаковала нефтяные объекты в Сирии

Сирийские нефтяные объекты в Баньясе были атакованы террористами при помощи заложенной взрывчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское госагентство SANA.

Как пишет агентство, в настоящее время на объектах ведутся восстановительные работы. Уровень нанесенного ущерба не уточняется.

Ранее в декабре прошлого года сообщалось, что официальный Дамаск готовит иск против США за разграбление нефтяных месторождений Сирии.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил, как сирийская нефть, захваченная американскими военными, используется для раздувания вооруженного конфликта в Сирии.

