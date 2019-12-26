Дамаск подаст иск против США за разграбление сирийской нефти
Официальный Дамаск заявил о подготовке к подаче иска против США за разграбление нефтяных месторождений Сирии. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.
По ее словам, в настоящее время сирийские власти изучают законные меры по этому вопросу на международном уровне. Шаабан заявила, что Дамаск намерен освободить Сирию от американского присутствия.
Ранее в ноябре Асад назвал президента США Трампа лучшим за всю историю страны. Лидер Сирии заявил, что Трамп лучший не из-за политики, а из-за своей прозрачности и прямоты. Асад, в частности, привел в пример ситуацию с нефтью, заявляя, что Трамп прямо говорит о том, что США нужна нефть и занимает позиции у сирийских месторождений.
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