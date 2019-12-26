Дамаск подаст иск против США за разграбление сирийской нефти

По ее словам, в настоящее время сирийские власти изучают законные меры по этому вопросу на международном уровне. Шаабан заявила, что Дамаск намерен освободить Сирию от американского присутствия.

Ранее в ноябре Асад назвал президента США Трампа лучшим за всю историю страны. Лидер Сирии заявил, что Трамп лучший не из-за политики, а из-за своей прозрачности и прямоты. Асад, в частности, привел в пример ситуацию с нефтью, заявляя, что Трамп прямо говорит о том, что США нужна нефть и занимает позиции у сирийских месторождений.

