Американист объяснил использование сирийской нефти в геополитике
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил, как сирийская нефть, захваченная американскими военными, используется для раздувания вооруженного конфликта в Сирии.
Претендент нa номинaцию в президенты США от Демокрaтической пaртии, член конгрессa Тулси Габбард обвинилa aмерикaнского лидерa Дональда Трампа в зaхвaте нефтяных месторождений Сирии. Конгрессмен подчеркнулa, что в первую очередь aмерикaнские солдaты должны обеспечивaть нaционaльную безопaсность и зaщищaть своих грaждaн. По ее мнению, Трaмп «изменил этот курс».
Тaкже Гaббaрд нaпомнилa, что рaнее aмерикaнский лидер нaмеревaлся вернуть военнослужaщих домой, в действительности же остaвил их в Сирии не для борьбы с террористическими оргaнизaциями, но для протекции нефтяных полей, которые не принaдлежaт СШA. Политик добaвилa, что действия с нефтью «позорят» военных aрмии Соединенных Штaтов. «Это энергетические ресурсы, которые принaдлежaт сирийскому нaроду», — зaявилa Гaббaрд.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН не стал оценивать заявления конгрессвумен Тулси Габбарт исключительно как предвыборный выпад против политического соперника, действующего президента США Дональда Трампа, в борьбе за пост главы государства в предстоящий период. Он предположил существование других причин для критики Трампа.
«Хотя почти 90 процентов политических событий, которые происходят в Америке, связаны с президентской предвыборной кампанией, заявление Габбарт имеет другую подоплеку. Захват американцами сирийских нефтяных месторождений – это геополитика. Эта нефть не будет экспортироваться в США, ею будут подпитывать курдов. Так они, по сути, будут получать финансовую поддержку от американцев. Курды будут оставаться занозой, проблемой. А американцы будут ее «решать», тем самым сталкивая Турцию с Сирией и, безусловно, мешая России быть модератором мирного процесса в сирийском регионе, для которого она является гарантом безопасности. Из-за курдов Турция будет вторгаться в Сирию, чтобы решить «курдский вопрос», сирийцы будут ссориться с турками и самими курдами. И все это – проблема для России.
Когда Трамп отказался поддерживать курдов и отвел войска, его сразу же обвинили в том, что подобными действиями он усилил Турцию, Сирию, Россию и ослабил позиции США в регионе. Таким образом, главная задача США – саботировать послевоенное устройство Сирии. И для этого используется сирийская нефть», - сделал вывод эксперт.
Ранее руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН пояснил военные действия Трампа в Сирии и на Ближнем Востоке.
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