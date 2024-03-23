Террорист заявил, что ему обещали полмиллиона рублей за стрельбу в «Крокусе»

«За деньги, где-то полмиллиона рублей. Деньги еще не все получил, только половину. На карту просто переводили. Оружие они сами доставили, люди написали в Telegram, там не было имени и фамилии. Они мне написали. Я в Telegram смотреть уроки, слушал проповедника. Вот его помощник мне написал. Написал около месяца назад, поздоровался, деньги предлагал за убийство. Они скинули место, сказали, что без разницы, кого убивать, просто заходить и убивать», - сказал террорист.

По данным Telegram-канала 112, все задержанные по подозрению в теракте в «Крокусе» - граждане России. Отмечается, что приезжие из ближнего зарубежья пробыли в России столько, что успели получить гражданство. Сейчас контролирующие органы проверяют, законно ли были выданы эти документы.

Ранее почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что «Крокус» абсолютно не был подготовлен к возможной атаке террористов, вооруженные травматическим оружием охранники оказались бессильны против бандитов с автоматами.

