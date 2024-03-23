Россияне оказывают помощь друг другу после теракта в «Крокусе»

Жители Москвы и Подмосковья выстраиваются в очереди для сдачи крови пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Минздрав опубликовал список пострадавших и призвал всех доноров помочь согражданам.

За первый час работы центров крови Подмосковья уже более 600 доноров сдали кровь.

Прийти и оказать помощь людям их побудил шок от услышанной новости и желание помочь соотечественникам, рассказали доноры, желающие сдать кровь для пострадавших.

«Я испытала шок и сегодня всë утро плачу. Не могу поверить, что такое могло произойти, потому что каждый из нас мог оказаться в той ситуации», — сообщила женщина корреспондентам «Известий».

Одним из доноров на пункте сбора крови оказался участник специальной военной операции по защите Донбасса Шамсуд Абасаев, который только что вернулся из зоны СВО.

«Я пришел сдать кровь, потому что мы — россияне. Я всегда буду говорить, что нет сейчас других национальностей в России, есть только одна — русский. Я объясню: это не национальность, это — менталитет. Сейчас у людей горе», — заявил мужчина.

Известно, что Центр крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России осуществляет прием доноров крови и ее компонентов в субботу, 23 марта, с 08:30. Также сдать кровь можно в донорских центрах в Москве на улице Поликарпова, д. 14, стр. 1, ул. Бакинская, 31 и на ул. Шаболовка, д. 57.

Подробная информация о том, где могут сдать кровь для пострадавших жители Подмосковья, размещена на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером в пятницу, 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». На данный момент известно о более 90 погибших. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 115 человек госпитализированы, 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии.

