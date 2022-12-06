Тело седьмого погибшего найдено на месте обрушения дома в Нижневартовске
Число погибших при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске возросло до семи человек, сообщает ТАСС.
Спасатели приостановили работы на время работы следствия.
Причиной взрыва в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация баллона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Со своей стороны, экс-глава думского комитета по ЖКХ, депутат Госдумы Галина Хованская сказала НСН, что в многоквартирных домах необходимо устанавливать системы, отключающие газ при повышении его концентрации.
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