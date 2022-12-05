МЧС: взрыв в доме в Нижневартовске произошел из-за разгерметизации газового баллона

Причиной взрыва в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация баллона, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

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«Баллон, а он оказался не одним, был разгерметизирован, и произошел взрыв», — сказал министр. Он отметил, что, по словам одной из жительниц дома, накануне происшествия она чувствовала запах газа.

Куренков подчеркнул, что это предварительные данные, напомнив, что сейчас идет следствие.

Двое пострадавших при взрыве газа и частичном обрушении пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске, которых перевезли в Сургут, получили ожоги порядка 90% тела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: МЧС России
ТЕГИ:ХМАОВзрыв ГазаМЧС РФ
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