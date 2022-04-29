В Киеве погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич

Журналистка «Радио Свобода» (включено в список СМИ, выполняющих функцию иноагента) Вера Гирич погибла в Киеве. Об этом сообщил ее коллега Александр Демченко.

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«Я просто не знаю, как сказать, какого замечательного человека больше нет», — написал Демченко в соцсетях.

В марте в Киеве во время выполнения редакционного задания погибла журналистка другого признанного в России иноагентом издания The Insider Оксана Баулина.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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