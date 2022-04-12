Репортер «Первого канала» ранена в Мариуполе

Журналистка попала под обстрел во время подготовки очередного репортажа. Ее госпитализировали. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали.

Ведущая Алена Лапшина в эфире телеканала рассказала, что Куксенкову прикрыли собой военные, они также находятся в госпитале.

Ранее сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что украинские силовики попытались прорваться с территории завода «Ильича» в Мариуполе, а российская авиация и артиллерия сорвала попытки бегства.

