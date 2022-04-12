Репортер «Первого канала» ранена в Мариуполе
Корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова ранена в результате обстрела съемочной группы в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба телеканала в Telegram.
В сообщении отмечается, что в понедельник в зоне военной операции работало несколько съемочных групп «Первого канала», в их числе и группа Куксенковой.
Журналистка попала под обстрел во время подготовки очередного репортажа. Ее госпитализировали. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали.
Ведущая Алена Лапшина в эфире телеканала рассказала, что Куксенкову прикрыли собой военные, они также находятся в госпитале.
Ранее сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что украинские силовики попытались прорваться с территории завода «Ильича» в Мариуполе, а российская авиация и артиллерия сорвала попытки бегства.
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