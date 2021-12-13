«Связаны руки»: Адвокат Рашкина назвал наказание коммунисту мягким

Адвокат Константин Лазарев считает, что прокуратура при обвинении Рашкина просит ровно столько, сколько разрешила Госдума.


Ограничение передвижения обвиненного в незаконной охоте пока еще депутата Госдумы Валерия Рашкина с 23:00 до 07:00 - мягкая мера. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал адвокат парламентария Константин Лазарев.

Ранее Рашкину было предъявлено обвинение в незаконной охоте. Следствие попросило суд запретить обвиняемому выходить из дома с 23:00 до 07:00 по московскому времени. Парламентарий свою вину не признал. Лазарев отметил, что эта мера направлена не на все действия Рашкина.

«В нашем случае это больше похоже на подписку о невыезде. Это вполне мягкая мера. Прокуратура просит ровно столько, сколько им разрешила Госдума. Парламентарии проголосовали за такую меру пресечения, и ее сейчас формально просят применить судом», - отметил адвокат.

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Он рассказал, что это не единственные ограничения, которые хотят применить к действиям Рашкина.

«Ему нельзя будет встречаться с участниками процесса, появляться в охотничьих угодьях. Мы не можем ни возражать, ни соглашаться с такой позицией следствия. У Валерия Федоровича во многом связаны руки, особенно после решения Госдумы», - добавил он.

Лазарев подчеркнул, что решение в отношении ограничения действий Рашкина еще не принято судом, и более подробно можно будет осветить ситуацию после совещания с самим депутатом.

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Депутат от КПРФ Валерий Рашкин был задержан в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области по обвинению в убийстве лося. Изначально он не признавал свою причастность, но позже выпустил видеообращение на своем YuoTube-канале, в котором заявил, что стал «жертвой подставы со стороны друзей». Против Рашкина возбудили уголовное дело о «Незаконной охоте». 25 ноября его лишили депутатской неприкосновенности.

Ранее бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что лишение депутатской неприкосновенности коммуниста Валерия Рашкина является попыткой властей поставить его на место за акции протеста, которые он проводил в Москве.

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ФОТО: Следственный комитет России
ТЕГИ:ГосдумаПрокуратураАдвокатКПРФВалерий Рашкин
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