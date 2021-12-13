«Связаны руки»: Адвокат Рашкина назвал наказание коммунисту мягким

Ограничение передвижения обвиненного в незаконной охоте пока еще депутата Госдумы Валерия Рашкина с 23:00 до 07:00 - мягкая мера. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал адвокат парламентария Константин Лазарев.

Ранее Рашкину было предъявлено обвинение в незаконной охоте. Следствие попросило суд запретить обвиняемому выходить из дома с 23:00 до 07:00 по московскому времени. Парламентарий свою вину не признал. Лазарев отметил, что эта мера направлена не на все действия Рашкина.

«В нашем случае это больше похоже на подписку о невыезде. Это вполне мягкая мера. Прокуратура просит ровно столько, сколько им разрешила Госдума. Парламентарии проголосовали за такую меру пресечения, и ее сейчас формально просят применить судом», - отметил адвокат.