Гусев: Жил добрый лось, пока его коммунист не убил
Спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Ребенок снегом затушил Вечный огонь в Кронштадте
В Кронштадте первоклассник затушил снегом Вечный огонь на мемориале, расположенном на Якорной площади. Сообщается, что правоохранители уже провели с ребенком и его мамой профилактическую беседу. В ведомстве отметили, что информация о данном нарушении будет направлена в районный отдел комиссии по делам несовершеннолетних.
Виктор Гусев: «Здесь вина, конечно же, не мальчишки: огонь, снег – это естественное желание познавать мир. Ему надо было объяснить, что это другой огонь. Родители учат сына или дочь не пить жидкость для мытья посуды, не ложиться в кровать в грязных ботинках с улицы. Вечный огонь, конечно, другая категория, но это тоже обязательная вещь для рассказа маленькому человеку, странно, что родители этого не понимают», - сказал собеседник НСН.
В Греции будут штрафовать непривившихся людей старше 60 лет
В Греции ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, ежемесячный штраф за отказ от которой составит € 100. Об этом в ходе заседания Совета министров рассказал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
Юрий Грымов: «В Греции все есть, но, похоже, кроме логики. Штраф не может выписываться за попытку нанести вред своему здоровью. Значит, в отказе от вакцинации видят опасность для других. Но опасность для других одинаковая, что от 60-летних, что от 20-летних. Поэтому мне не понятно, почему было решено выделять старших в отдельную категорию», - задался вопросом он.
Рашкин подал в суд на Госдуму
Секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов заявил, что депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился в Тверской суд Москвы с иском к нижней палате парламента и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе. По его словам, на заседание Госдумы, на котором коммуниста лишили депутатской неприкосновенности, не были допущены его адвокаты, что и стало поводом для иска.
Павел Гусев: «Вы знаете, неприкосновенность, адвокаты, иск – все это для меня слишком тонко. Жил лось в лесу добрый, никому не мешал, Рашкин приехал и его убил, коммунист. Мне жалко лося и за это надо судить. Вот и все очень просто», - добавил комментатор Радиоточке НСН.
Аккаунт «Молодой гвардии Единой России» заблокировали в Instagram
Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт «Молодой гвардии Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе организации. По словам ее представителей, это связано с протестами против решения сейма Латвии, запрещающего использование георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.
Виктор Гусев: «Друзья, а можно не криминальные вещи не блокировать? Чтобы «Молодая гвардия» Единой России никого не блокировала, чтобы «Молодую гвардию» Единой России никто не блокировал, чтобы не запрещали использование георгиевских ленточек. Не запрещать и немножко так пожить», - предложил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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