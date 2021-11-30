Гусев: Жил добрый лось, пока его коммунист не убил

Виктор Гусев: «Здесь вина, конечно же, не мальчишки: огонь, снег – это естественное желание познавать мир. Ему надо было объяснить, что это другой огонь. Родители учат сына или дочь не пить жидкость для мытья посуды, не ложиться в кровать в грязных ботинках с улицы. Вечный огонь, конечно, другая категория, но это тоже обязательная вещь для рассказа маленькому человеку, странно, что родители этого не понимают», - сказал собеседник НСН.

