Адвокат: СК требует запретить Рашкину выходить из дома с 23:00 до 07:00

Представитель партии КПРФ Валерий Рашкин был задержан в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области. В его машине нашли тушу убитого лося. Сам коммунист утверждал, что обнаружил уже мертвое животное во время прогулки в лесу и собирался передать его полиции. Позже он записал признательное видео и разместил его на своей странице в YouTube. В нем Рашкин заявил, что стал «жертвой подставы со стороны друзей».

25 ноября депутата Рашкина лишили неприкосновенности. Как сообщает RT, Госдума поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности.

Представители партии КПРФ считают, что за ними после проведения выборов 2021 года ведется охота.