Адвокат: СК требует запретить Рашкину выходить из дома с 23:00 до 07:00

Следственный комитет попросил запретить депутату Валерию Рашкину выходить из дома с 23:00 до 07:00 по московскому времени. Об этом рассказал его адвокат Константин Лазарев.

СК хочет применить такие меры после возбуждения уголовного дела о нарушении правил охоты. За убийство животного Рашкину грозит штраф или до пяти лет колонии по ч. 2 ст. 258 УК РФ.

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Представитель партии КПРФ Валерий Рашкин был задержан в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области. В его машине нашли тушу убитого лося. Сам коммунист утверждал, что обнаружил уже мертвое животное во время прогулки в лесу и собирался передать его полиции. Позже он записал признательное видео и разместил его на своей странице в YouTube. В нем Рашкин заявил, что стал «жертвой подставы со стороны друзей».

25 ноября депутата Рашкина лишили неприкосновенности. Как сообщает RT, Госдума поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности.

Представители партии КПРФ считают, что за ними после проведения выборов 2021 года ведется охота.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УбийствоПреступленияСледственный КомитетКПРФВалерий Рашкин
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