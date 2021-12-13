Адвокат: СК требует запретить Рашкину выходить из дома с 23:00 до 07:00
Следственный комитет попросил запретить депутату Валерию Рашкину выходить из дома с 23:00 до 07:00 по московскому времени. Об этом рассказал его адвокат Константин Лазарев.
СК хочет применить такие меры после возбуждения уголовного дела о нарушении правил охоты. За убийство животного Рашкину грозит штраф или до пяти лет колонии по ч. 2 ст. 258 УК РФ.
Представитель партии КПРФ Валерий Рашкин был задержан в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области. В его машине нашли тушу убитого лося. Сам коммунист утверждал, что обнаружил уже мертвое животное во время прогулки в лесу и собирался передать его полиции. Позже он записал признательное видео и разместил его на своей странице в YouTube. В нем Рашкин заявил, что стал «жертвой подставы со стороны друзей».
25 ноября депутата Рашкина лишили неприкосновенности. Как сообщает RT, Госдума поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности.
Представители партии КПРФ считают, что за ними после проведения выборов 2021 года ведется охота.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
- УЕФА аннулировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов
- Пьяный охранник открыл стрельбу в жилом комплексе Москвы
- Журнал Time признал Илона Маска «Человеком года»
- Стало известно об отце подрывника Серпуховского монастыря
- Никита Михалков сохранил пост председателя Союза кинематографистов РФ
- «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыках Лиги Европы
- Адвокат: СК требует запретить Рашкину выходить из дома с 23:00 до 07:00
- «Роналду vs Месси». «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» встретятся в 1/8 Лиги чемпионов
- Комитет Госдумы рекомендовал отложить рассмотрение проекта о QR-кодах на транспорте
- Девять человек отравились хлоркой в бассейне в Татарстане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru