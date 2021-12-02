«Нет вины»: Коммунисты не верят в реальный срок Рашкина
Однако партия вмешается лишь в том случае, если будут допущены процессуальные нарушения, заявил юрист КПРФ Юрий Синельщиков.
Члены КПРФ будут и дальше поддерживать своего однопартийца Валерия Рашкина, поскольку не видят в его действиях состава преступления, заявил юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата Рашкина о незаконной охоте. За убийство лосихи Рашкину может грозить до пяти лет колонии по ч. 2 ст. 258 УК РФ либо штраф.
«Сегодня, исходя из тех материалов [дела], которые есть, мы видим, что состав преступления не усматривается, нет вины Рашкина. Есть деяние, есть субъект, но там же прямой умысел должен быть, а его мы не видим. Мы никак здесь не собираемся помогать следствию "топить" его. Мы ведь иногда голосовали за то, чтобы наших депутатов лишили неприкосновенности, но в этом случае мы, конечно, не согласны с такими решениями. Ну а помогать ему как? У Рашкина есть адвокаты, есть защитники. Если процессуальные нарушения будут допущены, то и мы, депутаты, будем писать запросы, возмущаться. Если будет без нарушений процесс идти, то мы не влезем, не откроем рта. Схема так выглядит. Если следователи придут к выводу, что есть состав преступления, то дело снова придет в Госдуму для того, чтобы [депутаты] дали согласие на направление его в суд, и мы полагаем, что там будут определены окончательные позиции и наши, и в целом Думы. А пока преждевременно давать оценки. До финала еще есть время, правда, не знаю сколько», - пояснил юрист.
Синельщиков подчеркнул, что по той статье, которая инкриминируется Рашкину, лишение свободы в качестве наказания применяется крайне редко.
«Я не думаю, что кто-то даст ему лишение свободы. Надо иметь в виду, что только одна десятая часть таких дел отправляется в суд в стране. В 90% случаев дела прекращаются. Осуждаются к лишению свободы только 4%. Я почитал приговоры, лишаются свободы те, кто занимались незаконной охотой в виде промысла, за деньги, это когда в грузовик закидывается сразу несколько туш, и т.д. А так суд, исходя из существующей практики, вряд ли определит такую меру, как лишение свободы. Хотя в нашей стране может быть всякое, но, если исходить из традиционной логики, то этого не случится», - заключил депутат.
Ранее бывший генпрокурор России Юрий Скуратов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что лишение депутатской неприкосновенности представителя от КПРФ Валерия Рашкина является попыткой властей поставить его на место за акции протеста, которые он проводил в Москве.
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