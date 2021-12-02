«Нет вины»: Коммунисты не верят в реальный срок Рашкина

Члены КПРФ будут и дальше поддерживать своего однопартийца Валерия Рашкина, поскольку не видят в его действиях состава преступления, заявил юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата Рашкина о незаконной охоте. За убийство лосихи Рашкину может грозить до пяти лет колонии по ч. 2 ст. 258 УК РФ либо штраф.