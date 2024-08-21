СВР: Вторжение в Курской области помогали готовить США и Британия
Операцию по вторжению украинских войск в Курскую область помогали подготовить спецслужбы Соединенных Штатов, Польши и Великобритании, сообщают «Известия» со ссылкой на Службу внешней разведки.
Задействованные подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии. Кроме того, страны, входящие в Североатлантический альянс, также передавали Вооруженным силам Украины данные спутниковой разведки о размещении бойцов России в районе операции.
Отмечается, что из-за ухудшения положения ВСУ на некоторых участках в зоне проведения спецоперации западные кураторы в последние месяцы подталкивали Киев к переносу боевых действий вглубь российской территории.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнейшее промедление союзников будет помощью российскому наступательному потенциалу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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