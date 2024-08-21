Задействованные подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии. Кроме того, страны, входящие в Североатлантический альянс, также передавали Вооруженным силам Украины данные спутниковой разведки о размещении бойцов России в районе операции.

Отмечается, что из-за ухудшения положения ВСУ на некоторых участках в зоне проведения спецоперации западные кураторы в последние месяцы подталкивали Киев к переносу боевых действий вглубь российской территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнейшее промедление союзников будет помощью российскому наступательному потенциалу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

