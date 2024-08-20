Зеленский: Атака на Курскую область началась из-за промедления Запада

По его словам, военные объекты России — законные цели. Как считает глава государства, дальнейшее промедление союзников будет помощью российскому наступательному потенциалу.

Зеленский подчеркнул, что если бы западные страны узнали заранее о планах Киева атаковать Курскую область, то там бы назвали это пересечением «самой красной из всех красных линий». Теперь, как считает президент, эта «иллюзорная концепция» рассыпалась.

Ранее Зеленский заявил, что одна из целей вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область — создание буферной зоны на российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

