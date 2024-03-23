Актер Сергей Светлаков выжил в теракте в «Крокус Сити Холле»
Актер Сергей Светлаков выжил в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас», — написал артист.
Он был одним из зрителей несостоявшегося концерта группы «Пикник». Выступление коллектива должно было начаться в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, однако концерт прервали вооруженные террористы, которые вошли в зал и открыли огонь по зрителям.
По предварительным данным, в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, собщили ранее в ЦОС ФСБ, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом: Байдена проинформировали о теракте в «Крокусе»
- СМИ: Группа «Пикник» не может связаться с одним из музыкантов после теракта
- Актер Сергей Светлаков выжил в теракте в «Крокус Сити Холле»
- Большой театр отменил все постановки 23 и 24 марта
- Комментатор Гусев спасся во время теракта в «Крокус Сити Холле»
- В Совфеде заявили о причастности Украины к теракту в «Крокусе»
- Полицейские задержали пятерых сотрудников «Крокус Сити Холла» после теракта
- Россия запросит заседание Совбеза ООН в связи с терактом в «Крокусе»
- В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали дети
- МЧС России не подтверждает данные о локализации пожара в «Крокусе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru