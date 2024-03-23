Актер Сергей Светлаков выжил в теракте в «Крокус Сити Холле»

«Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас», — написал артист.

Он был одним из зрителей несостоявшегося концерта группы «Пикник». Выступление коллектива должно было начаться в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, однако концерт прервали вооруженные террористы, которые вошли в зал и открыли огонь по зрителям.

По предварительным данным, в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, собщили ранее в ЦОС ФСБ, напоминает «Радиоточка НСН».

