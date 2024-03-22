Комментатор Гусев спасся во время теракта в «Крокус Сити Холле»

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в момент теракта находился спортивный комментатор Виктор Гусев. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

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Отмечается, что Гусев, будучи многолетним поклонником группы «Пикник», которая должна была выступить в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, пришел на концерт вместе с женой. Супругам удалось спастись, их жизни вне опасности.

Ранее сообщалось, что в «Крокус Сити Холле» во время теракта могли находиться до 7200 человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПикникКонцертПроисшествияТерактВиктор Гусев

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