Комментатор Гусев спасся во время теракта в «Крокус Сити Холле»
22 марта 202423:43
В концертном зале «Крокус Сити Холл» в момент теракта находился спортивный комментатор Виктор Гусев. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что Гусев, будучи многолетним поклонником группы «Пикник», которая должна была выступить в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, пришел на концерт вместе с женой. Супругам удалось спастись, их жизни вне опасности.
Ранее сообщалось, что в «Крокус Сити Холле» во время теракта могли находиться до 7200 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru