Комментатор Гусев спасся во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Отмечается, что Гусев, будучи многолетним поклонником группы «Пикник», которая должна была выступить в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, пришел на концерт вместе с женой. Супругам удалось спастись, их жизни вне опасности.

Ранее сообщалось, что в «Крокус Сити Холле» во время теракта могли находиться до 7200 человек.

