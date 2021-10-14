Супруг Собчак назвал «последних подонков» в истории с ДТП в Сочи

Супруг журналистки Ксении Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов назвал «последних подонков» в истории с ДТП в Сочи. Он заявил, что таковыми являются те, кто использует историю с аварией, чтобы свести счеты с его женой. Пост об этом он опубликовал в Instagram.

«Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию», — заявил Богомолов.

Он сообщил, что считает эту историю ужасной и не видит смысла в рассуждениях по поводу Собчак на фоне произошедшей трагедии. Богомолов отметил, что тут «ничего не прибавишь и не убавишь».