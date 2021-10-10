Журналистка и телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи

Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи. Об этом сообщает «Говорит Москва». По неподтвержденным данным, авария произошла по дороге из Адлера в Красную поляну накануне вечером. На дороге столкнулись автомобили Mercedes и Volkswagen. В результате погибла пассажирка Volkswagen, 2 человека пострадали.Телеведущая после столкновения уехала на такси в аэропорт.

Собчак назвала юмор Галкина «быдлячим»

По информации Telegram-канала Readovka, Mercedes-Benz, в котором была Собчак, пытаясь обогнать впереди идущую машину, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Volkswagen, который отбросило по касательной на микроавтобус, где находились 10 человек. Никто из них не пострадал.

Ранее Собчак рассказала о способе попасть в любую европейскую страну.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры