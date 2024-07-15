Сухая щель и «Романтик»: Пожар у Абрау-Дюрсо привел к массовой эвакуации
Мэр Новороссийска назвал местом начала пожара Сухую щель, максимальный ущерб нанесен базе отдыха «Романтик», при этом огонь пока не добрался до «маленькой Швейцарии».
Рядом с Абрау-Дюрсо под Новороссийском уже сутки продолжает полыхать лесной пожар, от которого спасаются туристы. По последним данным, с шести баз отдыха эвакуировано более 500 человек, пострадали десятки домов, при этом в МЧС отмечают, что все очаги пожаров уже потушены, а молниеносное распространение огня остановлено.
МАЛЕНЬКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ: ОТ «РОМАНТИКА» ДО «ГОЛУБОЙ ВОЛНЫ»
Поселок Абрау-Дюрсо, находящийся примерно в часе езды от Новороссийска, считается одним из самых красивых в Краснодарском крае. Туристы называют этот живописный уголок "маленькой Швейцарией", в минувшие выходные на озере Абрау прошла очередная парусная регата, однако в эти минуты в этом регионе бушует огонь.
Первым о ЧП сообщил около полудня 14 июля мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
«В Сухой щели произошло возгорание лесного массива. В ликвидации задействованы все оперативные службы. Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место», - написал Кравченко в Telegram.
Около трех часов дня он уточнил подробности, находясь непосредственно на месте тушения пожара.
«В 11.45 поступило сообщение о возгорании травы и деревьев в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". В настоящее время порядка 500 человек», - отметил новороссийский мэр.
По данным на утро 15 июля эвакуированы отдыхающие с шести баз отдыха: «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». Оперативный штаб Краснодарского края также сообщает, что от огня пострадали 60 построек на территории базы отдыха «Романтик» в хуторе Дюрсо и еще 8 в «Голубой волне».
«Прошедшие сутки выдались неспокойными. Весь вчерашний день и ночь получал сводки о ситуации в урочище Сухая Щель под Новороссийском. Там больше 300 человек боролись и продолжают бороться с ландшафтным пожаром в лесном массиве», - написал в восемь утра понедельника губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его данным, огнем охвачены 62 гектара, при этом помимо спасателей пожар тушат казаки и волонтеры.
На улицах самого Абрау-Дюрсо появились машины с громкоговорителями, предупреждающие о возможной эвакуации, однако до нее пока дело не дошло. При этом в МЧС сообщили сегодня около половины десятого утра, что все очаги возгорания ликвидированы.
МОРЕ, СОЛНЦЕ, БЕСПИЛОТНИКИ
По данным Telegram-каналов, события на месте пожара развивались молниеносно. В полдень субботы сообщилось, что мощный пожар в Абрау-Дюрсо охватил около гектара леса, с тех пор его площадь увеличилась более чем в 60 раз, а эпицентром распространений огня Shot называл место между посёлком Абрау-Дюрсо и хутором Дюрсо, где находится та самая база отдыха "Романтик".
Уголовное дело возбуждено по статье «Уничтожение/повреждение лесных насаждений», при этом пока не возникало версий о возможной диверсии. По свидетельству корреспондента НСН, отдыхавшего в Абрау-Дюрсо на майские праздники, совсем рядом с поселком, знаменитым заводом шампанских вин, находится черноморское побережье. При этом периодически там происходят странные ЧП. Так, на одной из баз отдыха, попавшей сейчас «под эвакуацию», в мае на два дня отключался свет. При этом технические специалисты говорили о повреждении в регионе очень мощного кабеля, которое вряд ли могло быть следствием естественных причин.
Празднование 9 мая в Новороссийске прошло спокойно и без происшествий, при этом вскоре после этого регион несколько раз атаковали украинские беспилотники. В частности, мэр города Андрей Кравченко сообщал 3 июля, что в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru