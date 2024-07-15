Сухая щель и «Романтик»: Пожар у Абрау-Дюрсо привел к массовой эвакуации

МАЛЕНЬКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ: ОТ «РОМАНТИКА» ДО «ГОЛУБОЙ ВОЛНЫ»

Поселок Абрау-Дюрсо, находящийся примерно в часе езды от Новороссийска, считается одним из самых красивых в Краснодарском крае. Туристы называют этот живописный уголок "маленькой Швейцарией", в минувшие выходные на озере Абрау прошла очередная парусная регата, однако в эти минуты в этом регионе бушует огонь.

Первым о ЧП сообщил около полудня 14 июля мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

«В Сухой щели произошло возгорание лесного массива. В ликвидации задействованы все оперативные службы. Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место», - написал Кравченко в Telegram.

Около трех часов дня он уточнил подробности, находясь непосредственно на месте тушения пожара.

«В 11.45 поступило сообщение о возгорании травы и деревьев в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". В настоящее время порядка 500 человек», - отметил новороссийский мэр.

По данным на утро 15 июля эвакуированы отдыхающие с шести баз отдыха: «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». Оперативный штаб Краснодарского края также сообщает, что от огня пострадали 60 построек на территории базы отдыха «Романтик» в хуторе Дюрсо и еще 8 в «Голубой волне».

«Прошедшие сутки выдались неспокойными. Весь вчерашний день и ночь получал сводки о ситуации в урочище Сухая Щель под Новороссийском. Там больше 300 человек боролись и продолжают бороться с ландшафтным пожаром в лесном массиве», - написал в восемь утра понедельника губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его данным, огнем охвачены 62 гектара, при этом помимо спасателей пожар тушат казаки и волонтеры.

На улицах самого Абрау-Дюрсо появились машины с громкоговорителями, предупреждающие о возможной эвакуации, однако до нее пока дело не дошло. При этом в МЧС сообщили сегодня около половины десятого утра, что все очаги возгорания ликвидированы.



МОРЕ, СОЛНЦЕ, БЕСПИЛОТНИКИ

По данным Telegram-каналов, события на месте пожара развивались молниеносно. В полдень субботы сообщилось, что мощный пожар в Абрау-Дюрсо охватил около гектара леса, с тех пор его площадь увеличилась более чем в 60 раз, а эпицентром распространений огня Shot называл место между посёлком Абрау-Дюрсо и хутором Дюрсо, где находится та самая база отдыха "Романтик".