В Новороссийске при атаке ВСУ получили повреждения два помещения и квартира
Повреждения зафиксированы в нескольких помещениях в Новороссийске после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
По словам мэра, власти ведут поквартирные обходы для уточнения повреждений.
«На данный момент установлены незначительные повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях», — написал градоначальник.
Кравченко уточнил, что никто не пострадал. Как сообщил мэр, специалисты уже завершили обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы, угроз жизни и здоровью населения нет.
Ранее Кравченко сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров в Новороссийске. По данным Минобороны, в акватории Черного моря потопили два морских дрона, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru