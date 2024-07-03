В Новороссийске при атаке ВСУ получили повреждения два помещения и квартира

Повреждения зафиксированы в нескольких помещениях в Новороссийске после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

По словам мэра, власти ведут поквартирные обходы для уточнения повреждений.

«На данный момент установлены незначительные повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях», — написал градоначальник.

Кравченко уточнил, что никто не пострадал. Как сообщил мэр, специалисты уже завершили обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы, угроз жизни и здоровью населения нет.

Ранее Кравченко сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров в Новороссийске. По данным Минобороны, в акватории Черного моря потопили два морских дрона, пишет 360.ru.

