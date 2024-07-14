Жителей хутора Дюрсо на Кубани начали готовить к возможной эвакуации
В Краснодарском крае развернули два пункта временного размещения на случай эвакуации жителей хутора Дюрсо из-за пожаров, пишет ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Власти предупредили о возможности распространения лесного пожара на хутор. Жителей готовят к эвакуации, идет оповещение по громкой связи.
В Новороссийске 14 июля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В ликвидации возгораний задействовано 46 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники.
Ранее на территории туристической базы «Романтик» на Кубани загорелось 11 строений. Спасатели эвакуировали 176 человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru