Жителей хутора Дюрсо на Кубани начали готовить к возможной эвакуации

В Краснодарском крае развернули два пункта временного размещения на случай эвакуации жителей хутора Дюрсо из-за пожаров, пишет ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

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Власти предупредили о возможности распространения лесного пожара на хутор. Жителей готовят к эвакуации, идет оповещение по громкой связи.

В Новороссийске 14 июля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В ликвидации возгораний задействовано 46 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники.

Ранее на территории туристической базы «Романтик» на Кубани загорелось 11 строений. Спасатели эвакуировали 176 человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПожарКраснодарский Край

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