МЧС: На территории турбаз на Кубани потушили все очаги возгорания

Системы ПВО сбили 22 украинских БПЛА над Крымом, Брянской и Липецкой областями Более 1400 машин этим утром стояли в очереди у Крымского моста Джо Байден призвал снизить политический накал страстей в США и назвал своего соперника «бывшим Трампом» Евгений Плющенко резко ответил депутатам на просьбу поддержать бойкот Олимпиады в Париже Команда Испании победила в чемпионате Европы по футболу