МЧС: На территории турбаз на Кубани потушили все очаги возгорания

Все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены, сообщили в МЧС России.

Пожар уничтожил шесть домов и два автомобиля на турбазе вблизи Абрау-Дюрсо

От огня пострадали 68 построек. К тушению пожара привлекли еще один вертолет Ка-32.

На месте продолжают работать более 320 человек, 84 единицы техники, два вертолета и самолет Ил-76. Количество эвакуированных из-за пожара в районе Дюрсо превысило 500 человек.

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, передает RT.

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ФОТО: ТАСС / МЧС России
ТЕГИ:ПожарМЧС РФКраснодарский Край

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