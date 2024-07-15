МЧС: На территории турбаз на Кубани потушили все очаги возгорания
15 июля 202409:37
Все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены, сообщили в МЧС России.
От огня пострадали 68 построек. К тушению пожара привлекли еще один вертолет Ка-32.
На месте продолжают работать более 320 человек, 84 единицы техники, два вертолета и самолет Ил-76. Количество эвакуированных из-за пожара в районе Дюрсо превысило 500 человек.
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru