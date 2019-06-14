Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одного отловщика косаток
Во Владивостоке суд оштрафовал компанию «Океанариум ДВ», занимавшуюся отловом косаток и белух, которых держат в «китовой тюрьме» в Приморье, сообщает ТАСС.
Штраф почти в 56,429 миллионов рублей компании присудили из-за нарушения правил рыболовства. Компанией были допущены нарушения при вылавливании трех косаток, пишет Газета.ру.
Руководству «Океанариум ДВ» вменяли несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки косаток и места лова. Также нарушением сочли тот факт, что на судах не было ветеринара.
Как напоминает RT, 7 июня виновной признали компанию «Белый кит», которой назначили штраф в размере 28,173 миллионов рублей.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко отказался комментировать в эфире НСН сообщения СМИ о том, что компании-владельцы «китовой тюрьмы» начали водить туда детские экскурсии.
Напомним, что в ноябре 2018 года следственный комитет Приморского края наложил арест на содержащихся в бухте Средняя животных. Однако они продолжали оставаться в собственности выловивших их компаний.
Доклад команды Жана-Мишеля Кусто был отправлен в Минприроды на прошлой неделе. 25 апреля состоялся консилиум по итогам работы международных экспертов. Подробнее в материале НСН.
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