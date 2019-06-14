Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одного отловщика косаток

Во Владивостоке суд оштрафовал компанию «Океанариум ДВ», занимавшуюся отловом косаток и белух, которых держат в «китовой тюрьме» в Приморье, сообщает ТАСС.

Штраф почти в 56,429 миллионов рублей компании присудили из-за нарушения правил рыболовства. Компанией были допущены нарушения при вылавливании трех косаток, пишет Газета.ру.

Руководству «Океанариум ДВ» вменяли несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки косаток и места лова. Также нарушением сочли тот факт, что на судах не было ветеринара.

Как напоминает RT, 7 июня виновной признали компанию «Белый кит», которой назначили штраф в размере 28,173 миллионов рублей.