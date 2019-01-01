Губернатор Приморья отказался прокомментировать экскурсии в «китовую тюрьму»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отказался комментировать сообщения СМИ о том, что компании-владельцы «китовой тюрьмы» начали водить туда детские экскурсии.

«Пока ничего не могу сказать», - заявил он в эфире НСН.

Ранее в «Greenpeace Россия» заявили, что детские экскурсии в «китовую тюрьму» противоречат рекомендациям ученых и подвергают опасности детей и китов.