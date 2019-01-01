Губернатор Приморья отказался прокомментировать экскурсии в «китовую тюрьму»
Олег Кожемяко в эфире НСН признался, что пока не может ничего сказать.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отказался комментировать сообщения СМИ о том, что компании-владельцы «китовой тюрьмы» начали водить туда детские экскурсии.
«Пока ничего не могу сказать», - заявил он в эфире НСН.
Ранее в «Greenpeace Россия» заявили, что детские экскурсии в «китовую тюрьму» противоречат рекомендациям ученых и подвергают опасности детей и китов.
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