Владелец косаток из «китовой тюрьмы» не против их конфискации
Представитель одной из компаний-владельцев косаток, содержащихся в «китовой тюрьме», заявил на суде, что не против конфискации морских млекопитающих, сообщает РЕН ТВ.
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Однако, по его словам, до момента разрешения каких-либо дел выдача любых разрешительных документов на передачу животных в любые другие культурные организации приостановлена, отмечает «Газета.ру».
Также директор компании «Афалина» сообщил, что компания находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов за содержание животных.
Ранее НСН сообщала, что Росрыболовство намерено опротестовать решение городского суда Южно-Сахалинска о признании незаконной выдачи ведомством разрешений на вылов косаток и белух, которые содержатся в «китовой тюрьме» в бухте Средней.
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