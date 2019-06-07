Владелец косаток из «китовой тюрьмы» не против их конфискации

Однако, по его словам, до момента разрешения каких-либо дел выдача любых разрешительных документов на передачу животных в любые другие культурные организации приостановлена, отмечает «Газета.ру».

Также директор компании «Афалина» сообщил, что компания находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов за содержание животных.

Ранее НСН сообщала, что Росрыболовство намерено опротестовать решение городского суда Южно-Сахалинска о признании незаконной выдачи ведомством разрешений на вылов косаток и белух, которые содержатся в «китовой тюрьме» в бухте Средней.

