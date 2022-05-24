Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона «Айдар» Марченко

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего командира украинского нацбатальона «Айдар» Максима Марченко, который в настоящее время занимает пост председателя Одесской областной горадминистрации, сообщает ТАСС.

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Украинского чиновника, который обвиняется в применении запрещённых средств и методов ведения войны, суд отправил в СИЗО на два месяца «с момента задержания либо экстрадиции на территорию РФ».

Марченко был объявлен в международный розыск вместе с командиром 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Барановым, также заочно арестованным Басманным судом.

Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону до 16 июля арестовал заместителя командира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыгу.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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