Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона «Айдар» Марченко

Украинского чиновника, который обвиняется в применении запрещённых средств и методов ведения войны, суд отправил в СИЗО на два месяца «с момента задержания либо экстрадиции на территорию РФ».

Марченко был объявлен в международный розыск вместе с командиром 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Барановым, также заочно арестованным Басманным судом.

Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону до 16 июля арестовал заместителя командира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыгу.

