В Ростове арестовали замкомандира подразделения нацбатальона «Айдар»
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону до 16 июля арестовал заместителя командира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыгу, сообщает ТАСС.
Мужчина является уроженцем Алушты. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что Мурыга, разделявший праворадикальные взгляды, присоединился к «Айдару» в январе 2015 года.
Задержали Мурыгу в апреле 2022 года, он пытался въехать в Россию в качестве беженца. Его подозревают в подрыве моста в Луганской народной республике, в результате чего погибли часовые народной милиции ЛНР.
Ранее Следственный комитет России предъявил очные обвинения военнослужащему националистического батальона «Айдар» Владимиру Чигировскому, военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергею Пилиповичу и 23-го отдельного мотопехотного батальона Василию Шитре, сообщает RT.
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