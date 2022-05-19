В Ростове арестовали замкомандира подразделения нацбатальона «Айдар»

Мужчина является уроженцем Алушты. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что Мурыга, разделявший праворадикальные взгляды, присоединился к «Айдару» в январе 2015 года.

Задержали Мурыгу в апреле 2022 года, он пытался въехать в Россию в качестве беженца. Его подозревают в подрыве моста в Луганской народной республике, в результате чего погибли часовые народной милиции ЛНР.

Ранее Следственный комитет России предъявил очные обвинения военнослужащему националистического батальона «Айдар» Владимиру Чигировскому, военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергею Пилиповичу и 23-го отдельного мотопехотного батальона Василию Шитре, сообщает RT.