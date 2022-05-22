Стало известно, как боевики «Азова» выжигали дома при отступлении из Мариуполя

Боевики стремились «не оставить за собой чистую территорию», где могли бы закрепиться ВС РФ и ДНР, сообщают очевидцы. По их словам, местные жители обнаруживают в этих домах своих погибших родных.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция в Мариуполе завершена и территория завода «Азовсталь» полностью освобождена. Об этом сообщает ТАСС.

