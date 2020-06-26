Суд дал Кириллу Серебренникову условный срок - три года

По версии следствия, с 2011 по 2014 года «Седьмая студия» похитила 133 из 214 млн рублей, выделенных государством проект «Платформа». В начале оглашения приговора судья Олеся Менделеева назвала Серебренникова главарем преступной группы. Также виновными были признаны Юрий Итин и Алексей Малобродский.



Вина по обвинению в мошенничестве была снята с экс-руководителя департамента господдержки и народного творчества министерства культуры РФ Софьи Апфельбаум — суд счел, что она не могла знать о планах студии по хищению бюджетных средств. Однако суд переквалифицировал ей статью и признал ее виновной по статье «Халатность».



Для Серебренникова прокурор попросил шесть лет колонии общего режима, для Малобродского — пять, для Итина — четыре.

Сам Серебренников свою вину не признавал. В своем последнем слове он заявил, что ни о чем не жалеет.

