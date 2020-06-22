Адвокат пророчит Серебренникову условный срок

Обвинение считает обвинения по делу режиссера Кирилла Серебренникова полностью доказанными и требует признать всех виновными. Самому Серебренникову назначить шесть лет лишения свободы общего режима и штраф в 800 тыс рублей, с таким требованием обратился прокурор.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов в беседе НСН заявил, что Серебренников может претендовать на условный срок.

«Я считаю, что само решение будет достаточно компромиссным - есть все шансы получить условный срок. Уже второй раз дело направлено в суд, это говорит о том, что прокуратура еще раз, изучив уголовное дело, считает, что вина его полностью доказана. Безусловно, такая позиция, наверняка, будет принята и судом. Но так, как это дело в свое время вызвало общественный резонанс, то приговор будет компромиссным», - сказал Карабанов.