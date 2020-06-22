Адвокат пророчит Серебренникову условный срок
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» в эфире НСН рассказал, почему решение по делу «Седьмой студии» скорее всего окажется компромиссным.
Обвинение считает обвинения по делу режиссера Кирилла Серебренникова полностью доказанными и требует признать всех виновными. Самому Серебренникову назначить шесть лет лишения свободы общего режима и штраф в 800 тыс рублей, с таким требованием обратился прокурор.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов в беседе НСН заявил, что Серебренников может претендовать на условный срок.
«Я считаю, что само решение будет достаточно компромиссным - есть все шансы получить условный срок. Уже второй раз дело направлено в суд, это говорит о том, что прокуратура еще раз, изучив уголовное дело, считает, что вина его полностью доказана. Безусловно, такая позиция, наверняка, будет принята и судом. Но так, как это дело в свое время вызвало общественный резонанс, то приговор будет компромиссным», - сказал Карабанов.
При этом, он уточнил, что одним из факторов такого разрешения дела должно быть возмещение ущерба.
Другим фигурантам дела обвинение требует назначить: пять лет лишения свободы общего режима и 300 тыс штрафа для бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, по четыре года и по 200 тыс рублей штрафа для сотрудницы министерства культуры Софьи Апфельбаум и гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина. Кроме того прокурор попросил суд лишить всех подсудимых права занимать должности на три года и удовлетворить гражданский иск о взыскании 128 млн рублей ущерба, которое определило обвинение в последней экспертизе. Пока не ясно какой из трех экспертиз будет руководствоваться суд. На данный момент идут прения сторон, выступает защита.
Ранее НСН сообщала, что все три экспертизы, проведенные за время следствия и суда над знаменитым режиссером, дали разные результаты.
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