С фигурантки дела «Седьмой студии» Апфельбаум сняли обвинение в мошенничестве

Как заявила судья в ходе оглашения приговора в Мещанском суде, она не была в курсе о планах хищения бюджетных средств фигурантами дела, сообщает RT.



В то же время режиссер Кирилл Серебренников, а также Юрий Итин и Алексей Малобродский признаны виновными в хищении 129 миллионов рублей. Ожидается, что сегодня им будет вынесен приговор.



Ранее гособвинитель попросил приговорить режиссера к шести годам колонии общего режима, Малобродского к пяти годам, Итина — к четырем.

