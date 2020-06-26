С фигурантки дела «Седьмой студии» Апфельбаум сняли обвинение в мошенничестве

Бывшая департамента господдержки и народного творчества российского Минкульта Софья Апфельбаум, которая проходит по делу «Седьмой студии», признана невиновной в мошенничестве. Однако суд переквалифицировал ей статью и признал ее виновной по статье «Халатность».

Кирилл Серебренников: «Я ни о чем не жaлею. Сочувствую вaм».

Как заявила судья в ходе оглашения приговора в Мещанском суде, она не была в курсе о планах хищения бюджетных средств фигурантами дела, сообщает RT.

В то же время режиссер Кирилл Серебренников, а также Юрий Итин и Алексей Малобродский признаны виновными в хищении 129 миллионов рублей. Ожидается, что сегодня им будет вынесен приговор.

Ранее гособвинитель попросил приговорить режиссера к шести годам колонии общего режима, Малобродского к пяти годам, Итина — к четырем.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ПриговорКирилл СеребренниковСедьмая Студия
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