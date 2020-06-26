Судья назвала Серебренникова главарем группы расхитителей

Судья в ходе оглашения приговора режиссеру Кириллу Серебреннику назвала его «главарем группы расхитителей».

Шесть лет колонии для режиссера Серебренникова, адвокат надеется на условный срок

«Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений», - сказала судья Олеся Менделеева.

Ранее стало известно, что суд признал трех фигурантов дела, Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского виновными в мошенничестве. При этом Софья Апфельбаум не была названа в числе виновных.

Для Серебренникова прокурор попросил шесть лет колонии, для Малобродского — пять, для Итина — четыре.

Представитель прокуратуры в ходе заседания заявил, что вина режиссера в хищении 129 миллионов рублей по делу «Седьмой студии» была доказана.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПриговорКирилл Серебренников
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