Судья назвала Серебренникова главарем группы расхитителей

«Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений», - сказала судья Олеся Менделеева.



Ранее стало известно, что суд признал трех фигурантов дела, Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского виновными в мошенничестве. При этом Софья Апфельбаум не была названа в числе виновных.



Для Серебренникова прокурор попросил шесть лет колонии, для Малобродского — пять, для Итина — четыре.



Представитель прокуратуры в ходе заседания заявил, что вина режиссера в хищении 129 миллионов рублей по делу «Седьмой студии» была доказана.

