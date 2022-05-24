Суд отказался исключать Навального из списка экстремистов

Включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов признано законным. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы.

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«Суд отказал в удовлетворении иска к Росфинмониторингу», - уточнили в суде.

Ведомство внесло Навального и ряд его сторонников в реестр террористов и экстремистов в марте 2022 года. Согласно закону, средства включенных в список лиц в банках будет заморожены, а их обслуживание приостановлено.

Ранее Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, с учётом прошлых судимостей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияСудЭкстремистыАлексей Навальный
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