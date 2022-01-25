Навального и его сторонников внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Блогер Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

Комиссия продлила профучет Навального как склонного к экстремизму и терроризму

Помимо Навального, в перечень террористов и экстремистов попали его соратники юристы Любовь Соболь и Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаввединов.

Законодательством предусмотрено, что средства включенных в реестр лиц в банках будет заморожены, а их обслуживание приостановлено, отмечают Известия.

Навальный и ряд его сторонников, в том числе Соболь, Албуров, Леонид Волков и Иван Жданов проходят по уголовному делу о создании и руководстве экстремистским сообществом — Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в РФ запрещена).

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:ЭкстремистыТеррористыАлексей Навальный
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