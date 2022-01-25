Навального и его сторонников внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Блогер Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.
Помимо Навального, в перечень террористов и экстремистов попали его соратники юристы Любовь Соболь и Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаввединов.
Законодательством предусмотрено, что средства включенных в реестр лиц в банках будет заморожены, а их обслуживание приостановлено, отмечают Известия.
Навальный и ряд его сторонников, в том числе Соболь, Албуров, Леонид Волков и Иван Жданов проходят по уголовному делу о создании и руководстве экстремистским сообществом — Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в РФ запрещена).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- Жириновский предложил запретить поставки ГСМ на Украину
- Путин поздравил студентов с Татьяниным днем
- Доктор Мясников выступил против массового тестирования на COVID-19
- Конституцию Крыма решили изменить
- ФК «Сочи» объявил о переходе игрока «Спартака» Мелкадзе
- Песков прокомментировал предложение Кадырова забрать Украину
- Путин проведет встречу с руководителями ведущих компаний Италии
- Все школы Тюмени эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
- «Ставить к стенке». Депутат предложил наказывать защитников бродячих собак
- В Кремле рассказали о темах переговоров Путина с президентом Кубы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru