Навального и его сторонников внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Помимо Навального, в перечень террористов и экстремистов попали его соратники юристы Любовь Соболь и Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаввединов.

Законодательством предусмотрено, что средства включенных в реестр лиц в банках будет заморожены, а их обслуживание приостановлено, отмечают Известия.

Навальный и ряд его сторонников, в том числе Соболь, Албуров, Леонид Волков и Иван Жданов проходят по уголовному делу о создании и руководстве экстремистским сообществом — Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в РФ запрещена).

