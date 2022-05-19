Суд в Москве заочно арестовал соратников Навального*

По данным суда, Соболь и Гимади обвиняются в создании экстремистского сообщества. Также заочно арестован Леонид Волков (признан иноагентом) - экс-руководитель «Штабов Навального» (организация признана в России экстремистской). Ему, вместе с Соболь, вменяются четыре эпизода крупного мошенничества.

Кроме того, суд заочно арестовал бывшего директора ФБК Ивана Жданова, которому вменяются создание и руководство экстремистским сообществом, создание НКО, призывающей граждан к отказу от гражданских обязанностей и противоправной деятельности, сборе средств для финансирования экстремистской деятельности и крупное мошенничество.

В настоящее время Соболь, Гимади, Волков и Жданов находятся за пределами России, МВД объявило их в федеральный розыск.

Ранее Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, с учётом прошлых судимостей. Судья Маргарита Котова заявила, что он был признан виновным по делу о мошенничестве и оскорблении судьи.

