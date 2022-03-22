Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Судья Маргарита Котова заявила, что он был признан виновным по делу о мошенничестве и оскорблении судьи.

Кроме нового срока суд назначил Навальному штраф в размере 1,2 млн рублей, а также один год ограничения свободы после освобождения.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее Гособвинение попросило приговорить оппозиционного политика Алексея Навального к 13 годам колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда.