Суд оштрафовал на 480 тысяч рублей Дворец спорта в Питере после выявленных нарушений на концерте Басты
Суд Петербурга оштрафовал на 480 тысяч рублей Дворец спорта после выявленных нарушений на концерте рэпера Басты, передает РИА Новости.
Выступление рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) стало предметом обсуждения членов правительства: концерты Басты прошли 27 и 28 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в разгар пандемии, как можно понять из публикаций в соцсетях, при большом стечении зрителей и нарушении санитарно-эпидемических норм. О выступлении Басты премьер-министру Михаилу МИшустину доложила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Во вторник она заявила, что из-за концерта Басты Ледовый дворец Санкт-Петербурга будет временно закрыт.
Музыкант Сергей Шнуров по этому поводу написал в соцсетях, что исполнитель сделал благое дело - «выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный̆ отбор».
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