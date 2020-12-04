Суд оштрафовал на 480 тысяч рублей Дворец спорта в Питере после выявленных нарушений на концерте Басты

Суд Петербурга оштрафовал на 480 тысяч рублей Дворец спорта после выявленных нарушений на концерте рэпера Басты, передает РИА Новости.

Выступление рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) стало предметом обсуждения членов правительства: концерты Басты прошли 27 и 28 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в разгар пандемии, как можно понять из публикаций в соцсетях, при большом стечении зрителей и нарушении санитарно-эпидемических норм. О выступлении Басты премьер-министру Михаилу МИшустину доложила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Во вторник она заявила, что из-за концерта Басты Ледовый дворец Санкт-Петербурга будет временно закрыт.

Музыкант Сергей Шнуров по этому поводу написал в соцсетях, что исполнитель сделал благое дело - «выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный̆ отбор».

