Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в «Крокусе», признавшего вину

В Москве Басманный суд арестовал второго обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Саидакрами Рачабализоду, сообщает РИА Новости.

Следствие требует арестовать фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Он будет находиться под арестом до 22 мая. Заседание прошло в закрытом режиме.

Рачабализод признал вину.

Ранее другой подозреваемый Далерджон Мирзоев признал вину в полном объеме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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