Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мирзоев признал вину

Подозреваемый в нападении на «Крокус Сити Холл» Далерджон Мирзоев признал вину в полном объеме, сообщает РИА Новости.

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Он в составе вооруженной организованной группы участвовал в стрельбе в россиян, которые присутствовали в «Крокус Сити Холле». После этого обвиняемые подожгли концертный зал.

Мирзоев арестован на два месяца — до 22 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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