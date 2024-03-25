Следствие требует арестовать фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Следствие потребовало арестовать двух фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами Муродали, сообщает «РЕН ТВ».

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В Басманном суде в Москве проходит рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения подозреваемых. Оба гражданина находятся в статусе обвиняемых.

Позже стало известно, что Мирзоев арестован на два месяца — до 22 мая.

Количество пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 182, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:СледствиеТеракты

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