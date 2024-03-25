Следствие требует арестовать фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
25 марта 202400:01
Следствие потребовало арестовать двух фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами Муродали, сообщает «РЕН ТВ».
В Басманном суде в Москве проходит рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения подозреваемых. Оба гражданина находятся в статусе обвиняемых.
Позже стало известно, что Мирзоев арестован на два месяца — до 22 мая.
Количество пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 182, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru